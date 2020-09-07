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Происшествия / ЧП

Машину псковича обстреляли на трассе в Ленинградской области

7 сентября 2020 года, 10:37

Автомобиль Renault Mаster, которым управлял 28-летний житель Псковской области, обстреляли на трассе Волхов — Кириши в Ленинградской области. Об этом пишут петербургские СМИ со ссылкой на Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пскович заявил о произошедшем в полицию. Правоохранители задержали стрелявшего. Им оказался 38-летний житель Волхова. Установлено, что он, управляя автомобилем «Тагаз», выстрелил по машине псковича из травматического пистолета «ОСА». Выстрел был один.

С места происшествия полицейские изъяли пистолет и восемь патронов.

Как уточняет портал «Невские новости», пскович от написания заявления о противоправных действиях отказался и после опроса уехал. На стрелявшего составили административный протокол, в затем завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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