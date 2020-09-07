Трёх заблудившихся вывели спасатели из псковских лесов

За минувшие выходные, 5 и 6 сентября, спасатели вывели из лесов Псковской области трёх заблудившихся — двух женщин и мужчину. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалисты поисково-спасательного отряда Гдова обнаружили и помогли выйти из леса двум женщинам. Они пропали 5 сентября около деревни Ивановка Плюсского района. Найти женщин ужалось 6 сентября около 11:50.

Также гдовские спасатели 6 сентября вели поиск 65-летнего мужчины, который ушёл в лес у посёлка Ямм Гдовского района. Обнаружить его удалось около 17:30.