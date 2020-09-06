Губернатор поручил организовать дорожку для маломобильных граждан на обновленной набережной в Порхове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил в ходе реконструкции набережной реки Шелонь в Порхове организовать дорожку для удобства маломобильных групп граждан. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Михаила Ведерникова, реализацию региональных и федеральных проектов он обсудил на рабочей встрече с главой Порховского района Виктором Степановым.

«Обсудили и самый крупный объект – реконструкцию набережной реки Шелонь в Порхове. Первоначальный план работ пришлось скорректировать после того, как под асфальтом была обнаружена мостовая XIX века. Жители захотели сохранить эту достопримечательность.

Поручил, чтобы вместе с историческим объектом организовали и современную дорожку для удобства маломобильных групп граждан», - сообщил Михаил Ведерников.

Он отметил, что это важный городской объект, поэтому все работы здесь должны быть выполнены качественно и в срок.

Также в Порховском районе в рамках реализации нацпроекта «Культура» проведена модернизация Порховской библиотеки на сумму 10,5 млн рублей и закупили автоклуб на сумму 5 млн рублей. В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство парка в деревне Полоное и торговой площади в Порхове. На эти работы было выделено 4,7 млн рублей.

Кроме того, участники встречи обсудили организацию учебного процесса в школах. Виктор Степанов доложил, что обучение в школах проходит с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, а все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием.