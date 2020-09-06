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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников прокуратуры Псковской области с 76-летием со дня образования

6 сентября 2020 года, 18:06

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил руководство, сотрудников и ветеранов прокуратуры Псковской области с 76-летием со дня образования. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Вы ежедневно стоите на страже закона и интересов государства, защищаете права и свободы жителей области. Именно от вашего профессионализма, ответственности, честности и порядочности зависит соблюдение законности, и самое важное – доверие людей к правоохранительным органам», - отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил работников прокуратуры за добросовестный и нелёгкий труд, ответственное и неравнодушное отношение к профессиональным обязанностям.

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