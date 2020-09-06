Вера Емельянова: Учебный день мы выносим за пределы школы, где будет избирательный участок

В первый день голосования на муниципальных выборах, 11 сентября, учебный день псковских школьников пройдет за пределами школы. Об этом сообщила первый вице-губернатор Рсковской области Вера Емельянова в эфире ПАИ-live.

«Учебный день мы выносим за пределы школы, где будет избирательный участок, то есть никаких пересечений с людьми, которые будут заниматься выборной кампанией, у нас не произойдёт. Это будут дополнительные занятия на воздухе, выходные мероприятия за пределы школы, мероприятия, которые не будут занимать учебный кабинет и рекреации, в которых пройдут выборы», - отметила она.

Вера Емельянова подчеркнула, что выходного не будет, но все занятия за пределами школы: спорт, экскурсии, мероприятия, которые по учебному плану могут вынесены на иные площади, – будут организованы. «Так что это будет полноценный учебный день, который мы вполне квалифицированно заполним для нашего учебного плана», - сказала она..

Вице-губернатор также сообщила, что после окончания избирательной кампании будет организована работа по полной дезинфекции площадей, на которых будут проходить выборные мероприятия.



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