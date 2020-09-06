В Псковской области выздоровевших от коронавируса зарегистрировано больше, чем заболевших

За минувшие сутки в Псковской области выздоровевших от коронавируса было зарегистрировано больше, чем заболевших. Как сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область», заболели коронавирусной инфекцией еще 25 человек, выздоровели 37 пациентов.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом 4791. Выздоровело 3527 человек, скончались от болезни 65 человек. На данный момент проведено 86006 исследований.

Статистика заболевших по районам следующая: Псков – 1543, Великие Луки – 913, Бежаницкий район — 57, Великолукский район – 195, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 74, Дновский район — 108, Красногородский район – 41, Куньинский Новосокольнический район — 130, Опочецкий район – 49, Островский район – 346, Палкинский район — 55, Печорский район – 96, Плюсский район – 104, Порховский район — 168, Псковский район – 416, Пустошкинский район – 28, Пушкиногорский район — 12, Пыталовский район – 26, Себежский район – 37, Струго-Красненский район – 48, Усвятский район — 24.