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Происшествия

Великолукская полиция продолжает розыск пропавшего в прошлом году мужчины

6 сентября 2020 года, 13:26

Великолукская полиция продолжает розыск Степанова Евгения Игоревича, 1989 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 4 августа прошлого года местонахождение мужчины неизвестно.


Великолукская полиция продолжает розыск пропавшего в прошлом году мужчины

Фото пресс-службы УМВД

Пропавший имеет приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло- русые короткие, глаза светло-серые. Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е.И.Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.

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