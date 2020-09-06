Сотрудники петербургского центра пытаются поставить на ноги лосенка из Псковской области

Сотрудники петербургского центра реабилитации диких животных «Велес» пытаются поставить на ноги лосенка из Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Instagram реабилитационного центра.

Перед выходными в центр реабилитации в Санкт-Петербурге попал лосёнок по имени Гоша. Животное забрали из Псковской области. Местные жители нашли детеныша в лесу, выкормили животное, но внезапно лосенок перестал вставать.

По словам сотрудников «Велеса», сначала псковичи пытались сами вылечить животное: обращались к ветеринарам. И через 10 дней малыш стал вставать, переходить с места на место, но потом снова слёг. «Обратились к нам с просьбой помочь, наши сотрудники приехали посмотреть, думали взять анализы, но пришли к выводу, что случай неординарный, сразу диагноз не поставить, да и наблюдение постоянное нужно, решили привезти к нам, попытаться поставить Гошу на ноги», - сообщили сотрудники центра реабилитации диких животных.