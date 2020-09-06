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Общество

Сотрудники петербургского центра пытаются поставить на ноги лосенка из Псковской области

6 сентября 2020 года, 12:27

Сотрудники петербургского центра реабилитации диких животных «Велес» пытаются поставить на ноги лосенка из Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Instagram реабилитационного центра.

Перед выходными в центр реабилитации в Санкт-Петербурге попал лосёнок по имени Гоша. Животное забрали из Псковской области. Местные жители нашли детеныша в лесу, выкормили животное, но внезапно лосенок перестал вставать.

По словам сотрудников «Велеса», сначала псковичи пытались сами вылечить животное: обращались к ветеринарам. И через 10 дней малыш стал вставать, переходить с места на место, но потом снова слёг. «Обратились к нам с просьбой помочь, наши сотрудники приехали посмотреть, думали взять анализы, но пришли к выводу, что случай неординарный, сразу диагноз не поставить, да и наблюдение постоянное нужно, решили привезти к нам, попытаться поставить Гошу на ноги», - сообщили сотрудники центра реабилитации диких животных.

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