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Происшествия

Машину с нарушителями задержали пограничники в Невельском районе

6 сентября 2020 года, 11:12

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области вместе с коллегами из Смоленской области задержали нарушителей, которые незаконно пересекли российско-белорусскую государственную границу в районе населенного пункта Стайки Невельского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, машина двигалась от линии государственной границы вглубь России. Пограничники потребовали остановиться, но водитель автомобиля предпринял попытку скрыться,. В ходе преследования иностранцы были задержаны.

В машине оказались граждане одной из бывших советских республик, которые планировали работать на территории нашей страны. Более того, среди задержанных нарушителей был мужчина, которому не разрешен въезд в Россию вплоть до 2024 года.

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