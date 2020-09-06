Машину с нарушителями задержали пограничники в Невельском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области вместе с коллегами из Смоленской области задержали нарушителей, которые незаконно пересекли российско-белорусскую государственную границу в районе населенного пункта Стайки Невельского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, машина двигалась от линии государственной границы вглубь России. Пограничники потребовали остановиться, но водитель автомобиля предпринял попытку скрыться,. В ходе преследования иностранцы были задержаны.

В машине оказались граждане одной из бывших советских республик, которые планировали работать на территории нашей страны. Более того, среди задержанных нарушителей был мужчина, которому не разрешен въезд в Россию вплоть до 2024 года.