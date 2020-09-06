Полицейские вручили школьникам Острова светоотражающие фликеры

Сотрудники ГИБДД вручили школьникам Острова светоотражающие фликеры. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, такие подарки ребята получили на мероприятии «Пешеходный переход», которое прошло в рамках акции «Неделя безопасности».

Цель акции - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. Сотрудники полиции напомнили школьникам основные правила при переходе проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, обязанности пешеходов и нормы поведения вблизи дороги. И в заключение вручили светоотражающие элементы. Фликеры делают ребёнка заметными в вечернее время и в условиях недостаточной видимости. Их можно закрепить на верхней одежде или школьном рюкзаке.

Такие же уроки в сентябре пройдут во всех районах области.