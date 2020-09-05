Материалы служебной проверки по факту гибели детей в Великих Луках губернатор намерен передать в прокуратуру

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание на тему обеспечения безопасности дорожного движения в регионе, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ходе совещания глава региона предостерег глав районов от формального подхода в рамках решения вопроса организации безопасности дорожного движения.

Он рассказал, что был в Великих Луках и лично общался с родителями погибших 26 августа детей.

«Вопиющий случай, я уже назначил служебную проверку, обязательно потом материалы передам в прокуратуру. Только эта семья с 2018 года обращалась с просьбами привести в порядок дорогу и сделать участок безопасным», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что все случаи обращений будут изучены, специалисты проанализируют действия местных властей.

Напомним, что двух детей четырех лет и 10 месяцев насмерть сбил водитель машины ВАЗ. Дети вместе с матерью двигались по обочине дороги.