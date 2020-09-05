На дорогах Псковской области появятся стенды со статистикой по ДТП. Об этом в видеообращении, опубликованном в Instagram, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он сообщил, что на этой неделе провёл совещание по безопасности дорожного движения и по его итогам дал поручение проанализировать все потенциально опасные участки дорог. В ближайшее время от ГИБДД должны поступить конкретные предложения по обеспечению мер безопасности.

Глава региона рассказал, что поручил определить места и установить на территории области предупредительные стенды, где будет указана статистика ДТП: сколько произошло аварий, погибло и травмировалось людей.