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Транспорт / Безопасность

На дорогах Псковской области появятся стенды со статистикой по ДТП

5 сентября 2020 года, 14:36

На дорогах Псковской области появятся стенды со статистикой по ДТП. Об этом в видеообращении, опубликованном в Instagram, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он сообщил, что на этой неделе провёл совещание по безопасности дорожного движения и по его итогам дал поручение проанализировать все потенциально опасные участки дорог. В ближайшее время от ГИБДД должны поступить конкретные предложения по обеспечению мер безопасности.

Глава региона рассказал, что поручил определить места и установить на территории области предупредительные стенды, где будет указана статистика ДТП: сколько произошло аварий, погибло и травмировалось людей.

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