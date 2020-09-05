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Общество / Здоровье

Штат псковской инфекционной больницы почти укомплектован

5 сентября 2020 года, 14:20

Штат псковской инфекционной больницы почти укомплектован. Об этом в видеобращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сделать это удалось несмотря на дефицит кадров в регионе.

В Великих Луках набор кадров еще идет и даже на конкурсной основе, что в нынешних условиях даже удивительно.

Сейчас будущие сотрудники инфекционной больницы активно обучаются работе на новом оборудовании.

"Мы договорились с руководством Минобороны и Минобразования реализовать ещё один масштабный проект – это строительство учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПскоГУ", - отметил глава региона.

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