Штат псковской инфекционной больницы почти укомплектован. Об этом в видеобращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сделать это удалось несмотря на дефицит кадров в регионе.

В Великих Луках набор кадров еще идет и даже на конкурсной основе, что в нынешних условиях даже удивительно.

Сейчас будущие сотрудники инфекционной больницы активно обучаются работе на новом оборудовании.

"Мы договорились с руководством Минобороны и Минобразования реализовать ещё один масштабный проект – это строительство учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПскоГУ", - отметил глава региона.