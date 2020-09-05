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Общество

Ведерников: Мы стараемся запускать маршруты, о которых просят жители

5 сентября 2020 года, 14:23

В регионе запускают не только востребованные авиа и железнодорожные направления, но и те, о которых просят местные жители. Об этом в своем видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Был запущен поезд Псков-Скангали. Общественники собрали больше тысячи подписей с просьбой его запустить, а оказался он невостребованным и ездят на нем в среднем два человека.

"Сейчас мы повторно обратились в РЖД для корректировки расписания, чтобы оно было более удобным. Если и после этого количество пассажиров не увеличится, маршрут придётся отменить", - поделился губернатор.

Чтобы избежать похожей ситуации новый поезд Псков-Великие Луки решили запустить сначала в тестовом режиме. Маршрут два месяца показывает слабую загруженность, но решено подождать еще два месяца и тогда принимать окончательное решение.

"Обращаюсь к тем, кто пользуется этим маршрутом. Дайте мне обратную связь. Нужен ли маршрут до Великих Лук? Как его сделать более удобным?", - обратился к подписчикам губернатор.

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