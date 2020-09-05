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Происшествия / ДТП

61-летний велосипедист погиб под колесами машины в Островском районе

5 сентября 2020 года, 09:45

61-летний велосипедист погиб под колесами машины в Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД Росии по Псковской области.

Авария произошла 4 сентября в 22.02 на 17 километре трассы Остров-Вышгородок, не доезжая до деревни Елины.

Водитель автомобиля Volkswagen сбил велосипедиста, которые ехал в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист, от полученных травм, скончался на месте.

Как сообщили очевидцы происшествия, за рулём автомобиля был гражданин Латвии, погибший - местный житель. Известно, что водителю 51 год, а велосипедисту 61. 

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