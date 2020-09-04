Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

В псковской деревне возвели площадку ГТО за 3 млн рублей

4 сентября 2020 года, 20:03

В псковской деревне возвели площадку ГТО за 3 млн рублей. Ее торжественное открытие состоялось 4 сентября в деревне Соловьи, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Из районного бюджета также были выделены средства в размере порядка 1,2 млн рублей. За счет этих средств было обустроено основание, установлено ограждение, осветительные приборы, а также система видеонаблюдения.

Теперь спортсмены и местные жители имеют в своем распоряжении современную площадку с тренажерами. При желании ее можно использовать и для занятий воркаутом.

Напомним, в прошлом году в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» по направлению «Демография» в Псковской области было открыто 10 спортивных площадок для тренировок и сдачи норм ГТО.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Порховском районе отремонтировали две «Улицы Победы»
Порядка 44 км береговой линии расчищено в Псковской области
Мама псковского школьника пожаловалась на очередь перед школой
Прожиточный минимум пенсионера в регионе предлагают утвердить в размере 9 690 рублей
Необычного зверя поймали в Себежском районе
На стадионе «747» появятся беговые дорожки с синтетическим покрытием
Псковская супружеская пара задолжала своему ребенку свыше 600 000 рублей
Строительство стадиона у псковской школы №17 планируют завершить в октябре
Главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло празднует юбилей

Комментарии

Авторизация
No comments
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется
Спорт на карантине

Спорт
10 апреля 10:05

Спорт на карантине

Как сохранить здоровье и хорошую форму в самоизоляции