В псковской деревне возвели площадку ГТО за 3 млн рублей. Ее торжественное открытие состоялось 4 сентября в деревне Соловьи, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Из районного бюджета также были выделены средства в размере порядка 1,2 млн рублей. За счет этих средств было обустроено основание, установлено ограждение, осветительные приборы, а также система видеонаблюдения.

Теперь спортсмены и местные жители имеют в своем распоряжении современную площадку с тренажерами. При желании ее можно использовать и для занятий воркаутом.

Напомним, в прошлом году в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» по направлению «Демография» в Псковской области было открыто 10 спортивных площадок для тренировок и сдачи норм ГТО.