В Порховском районе отремонтировали две «Улицы Победы»

В Порховском районе отремонтировал две улиц, которые вошли в проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Проект реализуется в 83 субъектах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение всего юбилейного года дорожники приводят в порядок и благоустраивают улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны.

В Порховском районе благоустроили улицу Орлова в Порхове и улицу Аудрини в селе Полоное.

На улице Орлова работы проведены на участке длиной 630 метров. Дорожники разобрали старое основание, провели устройство основания из песка и щебня, уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем.

Протяженность отремонтированного участка улицы Аудрини составила 508 метров. Здесь проведена очистка поверхности дорожными машинами, разработан грунт, выполнен подстилающий слой из щебня, выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона, укреплены обочины песчано-гравийной смесью.

В общей сложности на два объекта направлено более 8 млн рублей за счет субсидий из областного бюджета. Софинансирование муниципалитета составило 1%. Подрядной организацией по итогам аукциона выступило ЗАО «Порховмелиорация».