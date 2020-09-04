Порядка 44 км береговой линии расчищено в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в акции «Вода России» приняли участие порядка 470 человек.

К мероприятию присоединились представители властей, общественности, школьники, местные жители. Акция прошла в 15 районах Псковской области. Добровольцы убрали берег от пластиковых бутылок, пакетов, банок.

Отметим, что к акции регион присоединился в прошлом году. В этом году мероприятия по расчистке прибрежных полос входят в состав регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» по направлению «Экология».