Мама псковского школьника пожаловалась на очередь перед школой. Об этом она написала в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Как так получается? Чтобы попасть в школу, надо очередь выстоять. Дети идут за 30 минут до начала уроков и все равно не все успевают переодеться», - написала она.

«Комсомольская правда» выяснила, что очередь на термометрию стоит на улице со всех входов в школу.

Комментируя ситуацию, председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов сообщил, что уже в понедельник вопрос будет решен и очередей не будет.