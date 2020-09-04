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Общество / Образование

Мама псковского школьника пожаловалась на очередь перед школой

4 сентября 2020 года, 19:00

Мама псковского школьника пожаловалась на очередь перед школой. Об этом она написала в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Как так получается? Чтобы попасть в школу, надо очередь выстоять. Дети идут за 30 минут до начала уроков и все равно не все успевают переодеться», - написала она.

«Комсомольская правда» выяснила, что очередь на термометрию стоит на улице со всех входов в школу.

Комментируя ситуацию, председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов сообщил, что уже в понедельник вопрос будет решен и очередей не будет. 

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