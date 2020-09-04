Прожиточный минимум пенсионера в регионе предлагают утвердить в размере 9 690 рублей. Как сообщили в Псковском областном Собрание депутатов, в ведомсто поступил проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2021 год». Принятие такого правового акта происходит ежегодно не позднее 15 сентября для установления социальной доплаты к пенсии.

В 2021 году ежемесячный прожиточный минимум областного пенсионера предлагается утвердить в размере 9690 рублей. Исходя из этой суммы, будет производиться расчёт социальной доплаты к пенсии пенсионерам.

Прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит 27 тысяч 500 человек, средний размер выплаты – 2270,66 рублей на человека.

На выполнение этого социального обязательства в 2021 году потребуется почти 80 млн рублей.