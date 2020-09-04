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Общество

Необычного зверя поймали в Себежском районе

4 сентября 2020 года, 16:29

Необычного зверя поймали на территории Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв». Очевидцы строят догадки о том, кто это может быть. Версии от мутации кенгуру до чупакабры, конечно, имеют место.

Необычного зверя поймали в Себежском районе

Фото газеты «Призыв»

Однако опытные зоологи предполагают, что это старая больная лиса. Тем не менее, чудо зверь весом около 15 килограммов отправлен на экспертизу в областной центр.

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