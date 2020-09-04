Необычного зверя поймали в Себежском районе

Необычного зверя поймали на территории Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв». Очевидцы строят догадки о том, кто это может быть. Версии от мутации кенгуру до чупакабры, конечно, имеют место.
Необычного зверя поймали на территории Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв». Очевидцы строят догадки о том, кто это может быть. Версии от мутации кенгуру до чупакабры, конечно, имеют место.
Однако опытные зоологи предполагают, что это старая больная лиса. Тем не менее, чудо зверь весом около 15 килограммов отправлен на экспертизу в областной центр.