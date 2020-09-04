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Общество

На стадионе «747» появятся беговые дорожки с синтетическим покрытием

4 сентября 2020 года, 15:26

На стадионе «747» появятся беговые дорожки с синтетическим покрытием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы на стадионе подходят к концу. Уже произведена замена старого покрытия на искусственный газон. Впервые появятся беговые дорожки с синтетическим покрытием, уже установлены дренажные лотки, восстановлена система водоотведения по периметру футбольного газона.

Сейчас рабочие готовятся к монтажу травмобезопасных бордюров, стабилизирующих основание под футбольный газон.

Монтаж искусственного футбольного поля стоит 32,6 млн рублей. Общий объём средств реконструкции - свыше 40 млн руб.

Добавим, следующим вектором развития спортивной городской среды станет стадион «Электрон», где планируется создать оздоровительное пространство для людей со свободным доступом.

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