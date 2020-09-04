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Общество / Образование

Строительство стадиона у псковской школы №17 планируют завершить в октябре

4 сентября 2020 года, 13:06

Строительство стадиона у псковской школы №17 планируют завершить в октябре. Глава администрации Пскова Александр Братчиков и его заместитель Александр Коновалов 4 сентября осмотрели место работ.

Школа находится на Зональном шоссе и появление стадиона ждут не только школьники, но и местные жители.

Сейчас подрядчик завез песок, установил световые опоры, протянул электричество. Совсем скоро заасфальтируют площадку и будет положено покрытие.

«Теперь в школе можно будет организовывать занятия по физической культуре на открытом воздухе, а также устраивать дополнительные спортивные мероприятия. Вскоре здесь появится современный футбольный газон, зона воркаута и тренажеры», - рассказал Александр Братчиков.

По словам Александра Коновалова, на возведение стадиона было выделено более 12 млн рублей. Сдача объекта планируется к началу октября.

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