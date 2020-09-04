Главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло празднует юбилей. Заслуженному художник у России исполнилось 65 лет, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

4 сентября у Александра Стройло два юбилея: день рождения и пятилетие на посту главного художника Псковского драмтеатра.

Родился он в Брянской области. Окончил Пензенское художественное училище и переехал в Псков. Живет в нашем городе с 1979 года.