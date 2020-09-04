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Общество / Важная дата

Главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло празднует юбилей

4 сентября 2020 года, 12:42

Главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло празднует юбилей. Заслуженному художник у России исполнилось 65 лет, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло празднует юбилей

Фото ПАИ

4 сентября у Александра Стройло два юбилея: день рождения и пятилетие на посту главного художника Псковского драмтеатра.

Родился он в Брянской области. Окончил Пензенское художественное училище и переехал в Псков. Живет в нашем городе с 1979 года.

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