Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

С помощью топора житель Печор хотел украсть деньги из банкомата

4 сентября 2020 года, 11:15

С помощью топора житель Печор хотел достать деньги из банкомата. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поздней ночью 3 сентября неизвестный пришел в финансовую организацию, расположенную на улице Юрьевской в городе Печоры. Вооружившись топором, он решил взломать банкомат и извлечь из него денежные средства. Но, спустя несколько попыток, подозреваемый попытался скрыться с места преступления - вскрыть денежное хранилище не удалось. Автоматическая система охраны банка заблокировала двери, неизвестному пришлось разбить топором оконное стекло, чтобы сбежать.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность похитителя по горячим следам была установлена сотрудниками полиции. Им оказался 32-летний местный житель. Ранее молодой человек уже был судим за кражу, и в этот раз печерянин сознался в содеянном. Стражам порядка он пояснил, что, как вскрыть банкомат, прочитал в сети Интернет.

Также установлено, что в момент взлома в банкомате находилось около 2 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Строительство стадиона у псковской школы №17 планируют завершить в октябре
Главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло празднует юбилей
Лучшего народного участкового выберут в Псковской области
Контрабандиста задержали в Пскове
Начался ремонт дороги Новоржев — Кудеверь
У начальника УМВД России по Псковской области появился новый заместитель
Более 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области
Псковский губернатор: 3 сентября мы вспоминаем жертв трагедии в Беслане
Дополнительные силы будут привлечены на строительстве детского сада на улице Алехина в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района