С помощью топора житель Печор хотел украсть деньги из банкомата

С помощью топора житель Печор хотел достать деньги из банкомата. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поздней ночью 3 сентября неизвестный пришел в финансовую организацию, расположенную на улице Юрьевской в городе Печоры. Вооружившись топором, он решил взломать банкомат и извлечь из него денежные средства. Но, спустя несколько попыток, подозреваемый попытался скрыться с места преступления - вскрыть денежное хранилище не удалось. Автоматическая система охраны банка заблокировала двери, неизвестному пришлось разбить топором оконное стекло, чтобы сбежать.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность похитителя по горячим следам была установлена сотрудниками полиции. Им оказался 32-летний местный житель. Ранее молодой человек уже был судим за кражу, и в этот раз печерянин сознался в содеянном. Стражам порядка он пояснил, что, как вскрыть банкомат, прочитал в сети Интернет.

Также установлено, что в момент взлома в банкомате находилось около 2 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.