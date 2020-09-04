Лучшего народного участкового выберут в Псковской области

«Народный участковый – 2020» стартует в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области принять участие в конкурсе может любой сотрудник.

Конкурс традиционно пройдет в три этапа. Первый этап проводится в каждом регионе на районном уровне.

Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.

Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Населению будет, таким образом, предоставлена возможность выбрать победителя первого этапа конкурса каждого территориального органа МВД России на районном уровне.