Контрабандиста задержали в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, задержанный мужчина находится в федеральном розыске.

Экипаж отдела вневедомственной охраны «Псковский» патрулировал город и в районе улицы О. Кошевого остановил для проверки документов молодого человека. Внешностью он был поход на разыскиваемого гражданина.

Оказалось, что мужчина и есть тот самый человек, который находится в федеральном розыске. Его подозревают в совершении преступления предусмотренного статьей 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий».