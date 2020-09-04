Начался ремонт дороги Новоржев — Кудеверь в Новоржевском районе. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Рабочие начали укладывать выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси на участке, который проходит по деревням Макарово и Бараново.