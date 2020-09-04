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Транспорт / Безопасность

Начался ремонт дороги Новоржев — Кудеверь

4 сентября 2020 года, 10:01

Начался ремонт дороги Новоржев — Кудеверь в Новоржевском районе. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Рабочие начали укладывать выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси на участке, который проходит по деревням Макарово и Бараново.

Начался ремонт дороги Новоржев — Кудеверь

Фото предоставлено комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Планируют отремонтировать 2 км 226 м дороги. Кроме дорожного полотна будут отремонтированы автобусные остановки в деревнях Макарово и Бараново, посадочная площадка, проведут отсыпку обочин песчано-гравийной смесью.

Работы проводятся по адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия». 

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