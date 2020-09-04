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Общество

У начальника УМВД России по Псковской области появился новый заместитель

4 сентября 2020 года, 09:34

У начальника УМВД России по Псковской области появился новый заместитель. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников представил руководителям Управления своего нового заместителя.

У начальника УМВД России по Псковской области появился новый заместитель

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

На этот пост назначен полковник полиции Александр Никульников, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции по оперативной работе.

За время службы он занимал различные должности в подразделениях органов внутренних дел, имеет богатый опыт руководящей и оперативной работы.

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