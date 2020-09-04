У начальника УМВД России по Псковской области появился новый заместитель. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников представил руководителям Управления своего нового заместителя.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
На этот пост назначен полковник полиции Александр Никульников, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции по оперативной работе.
За время службы он занимал различные должности в подразделениях органов внутренних дел, имеет богатый опыт руководящей и оперативной работы.