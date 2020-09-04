Более 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатора региона Михаил Ведерников.

«За сутки +34 новых случая при +37 выздоровевших. добавились новые случаи в активных очагах: +2 в Савво-Крыпецком мужском монастыре и +2 в санатории «Гороховое озеро». Берегите себя!» – написал он.

Всего с начала пандемии коронавируса в регионе заболели 4 745 человек. К сожалению, 65 человек умерли от этого заболевания.

Напомним, что главный санитарный врач Александр Нестерук рассказал, что вакцина от ковида прибудет в регионе в ноябре или декабре.