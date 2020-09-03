Псковский губернатор: 3 сентября мы вспоминаем жертв трагедии в Беслане

«3 сентября мы вспоминаем жертв трагедии, которая произошла в Беслане. 16 лет назад вся страна следила за этими страшными событиями, до последнего надеясь на лучшее вместе с родственниками тех, кто оказался в заложниках», - напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что трагедии избежать не удалось - в результате теракта погибло более 300 человек, большинство из них были детьми. «Этот день стал чёрным не только для Северной Осетии, но и для всей страны», - подчеркнул он.

Через год этот день был внесён в закон «О днях воинской славы России», как День солидарности в борьбе с терроризмом. «Сегодня мы чтим память всех, кто погиб от рук террористов в мирное время. Вспоминаем подвиги сотрудников специальных служб, которые зачастую ценой своей жизни, спасали и продолжают спасать людей. Борьба с террористами – одна из приоритетных задач нашего государства, и эта борьба не прекращается ни на минуту», - отметил Михаил Ведерников.