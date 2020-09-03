Дополнительные силы будут привлечены на строительстве детского сада на улице Алехина в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил привлечь дополнительные силы на строительство детского сада на улице Алехина в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, ситуация со строительством детского сада стала темой очередного совещания. На объекте наблюдается серьезное отставание от графика, до конца сентября строители выйдут на этап монтажа кровли. «На данном этапе отсутствуют какие-либо факторы, которые могли бы помешать производству дальнейших работ. Все вопросы, касающиеся инженерных сетей, канализации и водопровода находятся на ежедневном контроле», - сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

По словам подрядчика, в настоящее время на объекте трудится 60 специалистов. По мере необходимости в работу будут вводиться дополнительные бригады рабочих.

«При самом благоприятном сценарии с помощью 60 работников вы сохраните нормальный темп. Но вам нужно двигаться быстрее, чтобы в течение полутора месяцев сократить отставания и нагнать график», — отметил губернатор и предложил подрядчику увеличить количество рабочих на стройплощадке в ближайшие дни. Глава региона также обратил внимание на необходимость взаимодействия всех ответственных сторон в решении вопросов, касающихся строительного объекта.

Напомним, что детский сад на 270 мест строится в рамках реализации регпроекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На строительство направлено более 200 млн рублей из консолидированного бюджета.