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Культура

Невельская школа искусств будет капитально отремонтирована в 2021 году

3 сентября 2020 года, 21:44

Невельская школа искусств будет капитально отремонтирована в 2021 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Проведение ремонтных работ в одном из корпусов школы искусств анонсировала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочей поездки в Невельский район.

Детской школе искусств требуется просторный современный концертный зал. Капремонт будет проведен в рамках программы модернизации объектов культуры. На эти цели направят более 23 млн рублей из федерального бюджета.

«Скоро учреждение будет соответствовать всем современным требованиям, и здесь откроется настоящий центр для одаренных детей», - отметила вице-губернатор.

Также в рамках реализации региональных проектов по направлению «Культура» в Невельской школе искусств планируется обновление музыкальных инструментов.

Псковская область активно участвует в программе модернизации объектов культуры. Ремонтные работы на сумму в 200 млн рублей выполнены в Псковской и Великолукской музыкальных школах. Зимой этого года после капремонта открылась Себежская детская школа искусств.

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