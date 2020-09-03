Передача объектов электросетевого хозяйства на баланс территориальных сетевых организаций проводится онлайн

Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс территориальных сетевых организаций обсудили в городской Думе на встрече глава города Елена Полонской с председателями СНТ.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, заместитель директора по развитию и реализации услуг Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Сергей Колесников рассказал о порядке передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс территориальных сетевых организаций, а также представил перечень необходимых документов.

В связи ограничительными мерами по коронавирусу центр обслуживания потребителей работает в режиме онлайн. Все необходимые документы для подключения новых абонентов к электрическим сетям можно подать через личный кабинет.

По словам Сергея Колесникова, как только выйдет указ о послаблении ограничительных мер, работа центра возобновится в прежнем режиме.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по единому федеральному номеру: 8-800-220-0220, или по местным номерам: 597-373, 597-392, 597-940.