«КП-Псков» рассказала подробности резонансной истории о ротвейлере, подстреленном псковским полицейским

2 сентября в Пскове случилось происшествие, вызвавшее общественный резонанс. На территорию частного дома в районе Любятово забежала собака. Владельцы участка попытались ее выгнать, но животное повело себя агрессивно.

Опасаясь за жизнь детей, они вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место, собака накинулась на одного из них. Напарник был вынужден применить оружие, чтобы обезвредить животное. Пуля попала в челюсть собаке. Сейчас животным занимаются ветеринары и зоозащитники.

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