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Общество / Соцзащита

В псковском Пенсионном фонде появился Центр по выплате пенсий

3 сентября 2020 года, 17:52

В Псковской области начал работать Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ, сообщили в пресс-службе ПФР по Псковской области.

«Главная цель создания Центра – значительно сократить сроки подготовки выплатных и иных документов. Это позволит максимально оперативно проводить индексации и перерасчеты пенсий и соцвыплат, обеспечивать их своевременное перечисление и доставку пенсионерам региона», – отметила управляющий региональным Отделением Пенсионного фонда Наталья Мельникова.

Центр работает удаленно с использованием современных электронных технологий. Занимается приемом, проверкой, обработкой документов, формированием электронных выплат, социальных пособий и выполняет ряд других задач.

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