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Общество / Закон

За надписи на фасадах домов наказывать намерены жестче

3 сентября 2020 года, 17:08

Увеличить штраф в пять раз за нанесение изображений на здания и сооружения без согласия собственника предлагает губернатор Псковской области Михаил Ведереников.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, председатель Собрания Александр Котов направил проект закона «О внесении изменения в статью 2.30 закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» в комитет по законодательству и местному самоуправлению.

Сейчас нарушители платят штраф 1 000 рублей, если впервые совершили правонарушение и 2 000 рублей за повторное нарушение.

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