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Общество / Коммуналка

Взнос за капремонт в Псковской области предлагают повысить на 4%

3 сентября 2020 года, 16:20

Размер взноса на капремонт в Псковской области предложено пересмотреть. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, соответствующий документ поступил в Собрание.

Взнос, за счёт которого формируется региональный фонд капремонта, предлагается повысить на 4%. В денежном выражении норматив по категории многоквартирных домов с лифтом может прибавить 33 копейки и возрасти до 8,58 рублей за квадратный метр. Для домов, не оборудованных лифтами, размер взноса предложено увеличить до 7 рублей 36 копеек – в этом случае рост составит 28 копеек.

В соответствии с предложенными цифрами, обязательный ежемесячный платёж владельца типовой однокомнатной квартиры в девятиэтажке в следующем году повысится примерно на 11-12 рублей, дополнительные расходы жителя такой же квартиры, но в доме без лифта, не превысят 10 рублей в месяц.

В пояснительной записке уточняется, что предложенный размер минимального взноса на капитальный ремонт основывается на принципе доступности этого платежа для граждан и не является экономически обоснованным.

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