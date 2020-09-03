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Общество / Образование

Около 2 000 жителей Псковской области написали «Диктант Победы»

3 сентября 2020 года, 15:59

Около 2 000 жителей Псковской области написали «Диктант Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Проверить себя на знание истории Великой Отечественной войны можно было на 41 площадке, которые открылись во всех муниципалитетах области. Основные площадки были размещены на базе Псковского государственного университета, проектного офиса «Команда 2018» в Пскове и Великолукской сельскохозяйственной академии.

Тест на знание истории Великой Отечественной войны состоял из 25 вопросов, 5 из которых – это региональная составляющая.

«Вопросы интересные, над некоторыми пришлось подумать, вспомнить уроки истории в школе – ведь большая часть знаний отложилась еще со школьной скамьи», - рассказал региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев.

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