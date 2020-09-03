Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Театр

Артисты псковского театра будут читать Пушкина на улицах города

3 сентября 2020 года, 15:49

Артисты псковского театра будут читать Пушкина на улицах города. Об этом в ходе ПАИ-live рассказал арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин.

20 сентября в Пскове открывается XXVII Пушкинский театральный фестиваль, его открытие ознаменуется чтением артистами Пушкина.

«В день открытия фестиваля на улице Пушкина наши артисты будут читать Пушкина прямо в режиме пленэра», – отметил он.

Напомним, что весной из-за коронавируса фестиваль пришлось проводить онлайн. В Интернете спектакли посмотрели 62 000 зрителей.

«Театры с радостью откликнулись, потому что у многих давно не было гастролей. И я надеюсь, что мы в достаточно тёплой компании соберёмся. Дай Бог, чтобы нам не помешали очередные санитарные ограничения, и всё пройдёт в лучшем виде», – заключил Андрей Пронин. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В псковском Пенсионном фонде появился Центр по выплате пенсий
За надписи на фасадах домов наказывать намерены жестче
Взнос за капремонт в Псковской области предлагают повысить на 4%
Около 2 000 жителей Псковской области написали «Диктант Победы»
Библиотека «БиблиоЛюб» откроется на следующей неделе после капитального ремонта
«Комсомолка» выяснила, что псковичи заказывали 1 сентября в кафе
Миллион посетителей принял Псково-Изборский музей-заповедник
Отопительный сезон в Пскове начнется не раньше конца сентября — директор Теплосетей
Двор на Рижском проспекте в Пскове благоустроят по просьбе жителей

Комментарии

Авторизация
No comments
В Псков за наследством

Культура / Наследие
25 августа 11:19

В Псков за наследством

«Псковская правда» объявляет о продолжении творческого конкурса для школьников
Робот для бабушки

Культура / Фестиваль
18 августа 11:10

Робот для бабушки

Художник стрит-арта с мировым именем разрисовал стену в Пскове
Без драмы

Культура
7 августа 16:35

Без драмы

Псковские актеры выступают за присоединение к Александринскому театру