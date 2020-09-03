Артисты псковского театра будут читать Пушкина на улицах города. Об этом в ходе ПАИ-live рассказал арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин.

20 сентября в Пскове открывается XXVII Пушкинский театральный фестиваль, его открытие ознаменуется чтением артистами Пушкина.

«В день открытия фестиваля на улице Пушкина наши артисты будут читать Пушкина прямо в режиме пленэра», – отметил он.

Напомним, что весной из-за коронавируса фестиваль пришлось проводить онлайн. В Интернете спектакли посмотрели 62 000 зрителей.

«Театры с радостью откликнулись, потому что у многих давно не было гастролей. И я надеюсь, что мы в достаточно тёплой компании соберёмся. Дай Бог, чтобы нам не помешали очередные санитарные ограничения, и всё пройдёт в лучшем виде», – заключил Андрей Пронин.