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Общество

Библиотека «БиблиоЛюб» откроется на следующей неделе после капитального ремонта

3 сентября 2020 года, 14:53

Библиотека «БиблиоЛюб» откроется после капитального ремонта. Открытие состоится 8 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Гости увидят не только обновившиеся интерьеры, но и новое оборудование - интерактивный стол, информационный киоск, 3D принтер, графические редакторы, систему виртуальной реальности.

Специально к открытию в библиотеке подготовили выставку книжной иллюстрации, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе. На празднике выступил лауреат премии «Душа земли Псковской» Вячеслав Рахман.

Отметим что библиотека «БиблиоЛюб» в 2020 году стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Она получила более 5 млн рублей на оборудование. 

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