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Общество

Миллион посетителей принял Псково-Изборский музей-заповедник

3 сентября 2020 года, 12:52

Миллион посетителей принял Псково-Изборский музей-заповедник. Столько туристов посетили его с начала года, пишет «Псковское агентство информации» со ссылкой на директора учреждения Александра Голышева.

По его словам, коронавирус хоть и больно ударил по туристической сфере, но существенно оживил внутренний туризм. Псковской Кремль посетили свыше 400 000 туристов, которые приезжают в город со всей страны.

«На сентябрь очень много заявок от туристических групп на все наши объекты, - отметила Александр Голышев. - В начале года мы ставили перед собой планку в 1,5 миллиона посетителей. Несмотря на несколько месяцев простоя, думаю, к концу года мы все-таки ее достигнем».

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