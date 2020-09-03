Миллион посетителей принял Псково-Изборский музей-заповедник. Столько туристов посетили его с начала года, пишет «Псковское агентство информации» со ссылкой на директора учреждения Александра Голышева.

По его словам, коронавирус хоть и больно ударил по туристической сфере, но существенно оживил внутренний туризм. Псковской Кремль посетили свыше 400 000 туристов, которые приезжают в город со всей страны.

«На сентябрь очень много заявок от туристических групп на все наши объекты, - отметила Александр Голышев. - В начале года мы ставили перед собой планку в 1,5 миллиона посетителей. Несмотря на несколько месяцев простоя, думаю, к концу года мы все-таки ее достигнем».