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Общество / Коммуналка

Отопительный сезон в Пскове начнется не раньше конца сентября — директор Теплосетей

3 сентября 2020 года, 12:25

Отопительный сезон во Пскове начнется не раньше конца сентября. Многоквартирные дома Пскова готовы к приему тепла на 80%. Такие цифра озвучил директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов на совещании по подготовке к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По его словам, отопительный сезон начнется в городе не раньше конца сентября. При этом он попросил руководителей управляющих компаний обратить особое внимание на состояние и ревизию тепловых узлов и призвал обеспечить техническую готовность и промывку систем отопления, а также провести поверку внутридомовых приборов учета.

По состоянию на 3 сентября готовность учреждений здравоохранения составляла 53,3%, школ и детских садов - 98,8%, учреждений культуры – 63,6%.

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