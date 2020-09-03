Отопительный сезон в Пскове начнется не раньше конца сентября — директор Теплосетей

Отопительный сезон во Пскове начнется не раньше конца сентября. Многоквартирные дома Пскова готовы к приему тепла на 80%. Такие цифра озвучил директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов на совещании по подготовке к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По его словам, отопительный сезон начнется в городе не раньше конца сентября. При этом он попросил руководителей управляющих компаний обратить особое внимание на состояние и ревизию тепловых узлов и призвал обеспечить техническую готовность и промывку систем отопления, а также провести поверку внутридомовых приборов учета.

По состоянию на 3 сентября готовность учреждений здравоохранения составляла 53,3%, школ и детских садов - 98,8%, учреждений культуры – 63,6%.