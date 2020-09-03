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Общество / Коммуналка

Двор на Рижском проспекте в Пскове благоустроят по просьбе жителей

3 сентября 2020 года, 12:19

Двор на Рижском проспекте благоустроят по просьбе жителей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации, жильцы дома обращались к властям с просьбой посодействовать в решение данного вопроса.

На территории, прилегающей к многоквартирному дому №56 по Рижскому проспекту, МКУ

На дворовой территории дома №56, расположенного на Рижском проспекте, «Служба благоустройства города» подсыпет фрезерованный асфальтобетонный материал асфальтового покрытия. Работы будут выполнены в срок до 15 сентября.

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