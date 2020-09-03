Порядка 800 участков земли подготовят для многодетных семей в Псковской области. Такую информацию на встрече с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что Россельхозбанк стал первым банком, который предоставляет льготную ипотеку в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Жители сельских территорий Псковской области могут взять ее по ставке от 2,7% годовых. В рамках программы планируется сделать акцент на поддержку индивидуального жилого строительства.

И здесь, по словам Дениса Константинова, требуется помощь администрации региона. Надо определить приоритетные зоны, где будет проходить комплексное развитие территории — строительство дорог и инженерных сетей.

Михаил Ведерников отметил, что под эти критерии будут подходить земли, которые в скором времени будут передаваться многодетным семьям. В этом году — около 800 участков, в следующем году — порядка 500. Стороны договорились проработать вопрос поддержки жилищного строительства на данных участках.