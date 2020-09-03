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Происшествия / Преступление

Коноплю хранил великолучанин у себя в сарае

3 сентября 2020 года, 11:37

Полкилограмма конопли нашли полицейские в сарае великолучанина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

42-летнего мужчину сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки задержали. У него при себе имелось более 6 граммов марихуаны. При осмотре приусадебного участка и надворных построек, в сарае оперативники нашли еще полкилограмма конопли.

По словам задержанного, он хранил вещество для собственного использования. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. 

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