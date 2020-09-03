Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Нестерук назвал сроки поступления вакцины от коронавируса в регион

3 сентября 2020 года, 10:50

Нестерук назвал сроки поступления вакцины от коронавируса в регион. Ожидается, что она поступит в ноябре или декабре, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука.

Он отметил, что пока вакцина не производится в промышленных масштабах. Кроме того, ее продолжают тестировать. В регион она поступит уже после тестов и исследований.

Александр Нестерук также порекомендовал привиться от гриппа, чтобы один вирус не наложился на другой. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Библиотека «БиблиоЛюб» откроется на следующей неделе после капитального ремонта
«Комсомолка» выяснила, что псковичи заказывали 1 сентября в кафе
Миллион посетителей принял Псково-Изборский музей-заповедник
Отопительный сезон в Пскове начнется не раньше конца сентября — директор Теплосетей
Двор на Рижском проспекте в Пскове благоустроят по просьбе жителей
Порядка 800 участков земли подготовят для многодетных семей в Псковской области
Коноплю хранил великолучанин у себя в сарае
На месте гибели двух детей в Великих Луках рабочие спиливают деревья
Участок улицы Райниса в Пскове недоступен для проезда

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Руки вверх

Общество / Здоровье
2 сентября 12:44

Руки вверх

О чем может говорить боль в плече?
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году