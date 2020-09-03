Нестерук назвал сроки поступления вакцины от коронавируса в регион. Ожидается, что она поступит в ноябре или декабре, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука.

Он отметил, что пока вакцина не производится в промышленных масштабах. Кроме того, ее продолжают тестировать. В регион она поступит уже после тестов и исследований.

Александр Нестерук также порекомендовал привиться от гриппа, чтобы один вирус не наложился на другой.