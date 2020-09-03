На месте гибели двух детей в Великих Луках рабочие спиливают деревья, пишет газета «Наш путь».
С самого утра 3 сентября, вблизи деревни Фотьево Великолукского района в г. Великие Луки на улице Новосокольнической, где произошла смертельная авария, работают сотрудники МП «Зеленхоз».
Фото газеты «Наш путь»
Они производят спил деревьев, которые загораживают видимость при движении автотранспорта.
Напомним, на этом участке дороги будет выполнена подсыпка и укрепление обочины.
Отметим, что трагедия произошла 26 августа. Под колесами ВАЗа погибли двое детей. Одному ребенку было 4 года, второму -10 месяцев. Вместе с матерью они шли по обочине дороги.