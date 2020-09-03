С самого утра 3 сентября, вблизи деревни Фотьево Великолукского района в г. Великие Луки на улице Новосокольнической, где произошла смертельная авария, работают сотрудники МП «Зеленхоз».

На месте гибели двух детей в Великих Луках рабочие спиливают деревья, пишет газета «Наш путь».

Они производят спил деревьев, которые загораживают видимость при движении автотранспорта.

Напомним, на этом участке дороги будет выполнена подсыпка и укрепление обочины.

Отметим, что трагедия произошла 26 августа. Под колесами ВАЗа погибли двое детей. Одному ребенку было 4 года, второму -10 месяцев. Вместе с матерью они шли по обочине дороги.