Авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами возобновляет Россия

Авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами возобнволяет Россия. В Каир будет три рейса в неделю, в Дубай и аэропорт Велана — по два, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, принято решение увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией до четырёх рейсов в неделю. 15 августа Россия возобновила с ней авиасообщение, самолет в Женеву летал раз в неделю.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами.