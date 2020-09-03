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Общество

Авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами возобновляет Россия

3 сентября 2020 года, 09:31

Авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами возобнволяет Россия. В Каир будет три рейса в неделю, в Дубай и аэропорт Велана — по два, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, принято решение увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией до четырёх рейсов в неделю. 15 августа Россия возобновила с ней авиасообщение, самолет в Женеву летал раз в неделю.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами.

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