Михаил Ведерников: Важно обеспечить победу нашей команды во всех муниципалитетах

«Когда органы власти всех уровней действуют, как слаженная команда, то возможно добиться исполнения даже самых сложных и амбициозных проектов. Поэтому так важно обеспечить победу нашей команды во всех муниципалитетах», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 2 сентября на форуме партии «Единая Россия» в Великих Луках. Об этом пишет Псковское агентство информации в статье «Команда на взлёт» .

«Мы с опорой на местных депутатов, глав районов сделаем все, чтобы наказы ваших избирателей были исполнены, - подчеркнул глава региона. - Мы с вами - одна команда. У нас одна общая цель - повышение качества жизни в Псковской области. Многое нам удалось уже сделать. Но главные задачи, главные вызовы и задачи еще впереди. Уверен, вместе мы справимся, сделаем так чтобы Псковская область оставалась местом, где хочется жить и работать, - заявил Михаил Ведерников.

На форуме «Единой России» Михаил Ведерников также представил государственную программу поддержки местного самоуправления, в которую вошел широкий спектр мер поддержки местных инициатив: от прописанных механизмов участия в проектах до разработанной грантовой системы.

Напомним, 13 сентября в Псковской области пройдут выборы в муниципальные органы власти. На 1149 депутатских мандатов претендуют более двух тысяч кандидатов от восьми партий - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», Партии Роста, Родной партии и Партии социальной защиты.