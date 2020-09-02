Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Михаил Ведерников: Важно обеспечить победу нашей команды во всех муниципалитетах

2 сентября 2020 года, 21:51

«Когда органы власти всех уровней действуют, как слаженная команда, то возможно добиться исполнения даже самых сложных и амбициозных проектов. Поэтому так важно обеспечить победу нашей команды во всех муниципалитетах», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 2 сентября на форуме партии «Единая Россия» в Великих Луках. Об этом пишет Псковское агентство информации в статье «Команда на взлёт»

Михаил Ведерников: Важно обеспечить победу нашей команды во всех муниципалитетах

Фото Псковского агентства информации
«Мы с опорой на местных депутатов, глав районов сделаем все, чтобы наказы ваших избирателей были исполнены, - подчеркнул глава региона. - Мы с вами - одна команда. У нас одна общая цель - повышение качества жизни в Псковской области. Многое нам удалось уже сделать. Но главные задачи, главные вызовы и задачи еще впереди. Уверен, вместе мы справимся, сделаем так чтобы Псковская область оставалась местом, где хочется жить и работать, - заявил Михаил Ведерников.

На форуме «Единой России» Михаил Ведерников также представил государственную программу поддержки местного самоуправления, в которую вошел широкий спектр мер поддержки местных инициатив: от прописанных механизмов участия в проектах до разработанной грантовой системы.

Напомним, 13 сентября в Псковской области пройдут выборы в муниципальные органы власти. На 1149 депутатских мандатов претендуют более двух тысяч кандидатов от восьми партий - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», Партии Роста, Родной партии и Партии социальной защиты.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще у 26 жителей Псковской области диагностирован коронавирус
Псковские полицейские были вынуждены стрелять в агрессивного пса
И. о. главного врача Новосокольнической больницы представили коллективу
В Псковской области разработали программу поддержки местного самоуправления
Заболевшего ребенка изолируют в школьном медкабинете до приезда скорой или родителей
В псковских школах не будут требовать справку о здоровье за один пропущенный день
В случае выявления у школьника коронавируса на карантин закроют только класс
Псковская область получит 240 млн рублей на выплату детских пособий
Новое здание для станции Скорой помощи хотят построить в Новосокольниках

Комментарии

Авторизация
No comments
Резьба по мандатам

Политика / Власть
28 августа 13:02

Резьба по мандатам

Псковское областное Собрание вновь на пороге перемен
Партии померили членами

Политика / Выборы
21 августа 14:41

Партии померили членами

«Псковская правда» посчитала КПД политических партий на этапе регистрации кандидатов
Выборы за выборами

Политика / Выборы
20 августа 09:35

Выборы за выборами

Следующий состав областного Собрания может быть сформирован по новым правилам